Cultura | 08-01-2026 10:00
Concerto de Reis em Tomar
foto ilustrativa
Concerto na Igreja de Santa Maria do Olival conta com a participação do Coro Canto Firme, Coro Alvacanto e Orquestra da Amizade.
A Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, vai receber o XL Concerto de Reis na tarde de sábado, 10 de Janeiro. O concerto conta com a participação do Coro Canto Firme, Cori Alvacanto e Orquestra da Amizade. A entrada é livre, estando o início marcado para as 16h30.
A iniciativa é organizada pela Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura, com apoio do Município de Tomar.
