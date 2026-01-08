uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-01-2026 10:00

Concerto de Reis em Tomar

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concerto na Igreja de Santa Maria do Olival conta com a participação do Coro Canto Firme, Coro Alvacanto e Orquestra da Amizade.

A Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, vai receber o XL Concerto de Reis na tarde de sábado, 10 de Janeiro. O concerto conta com a participação do Coro Canto Firme, Cori Alvacanto e Orquestra da Amizade. A entrada é livre, estando o início marcado para as 16h30.

A iniciativa é organizada pela Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura, com apoio do Município de Tomar.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar