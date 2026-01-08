Concerto de Reis em Tomar

A Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, vai receber o XL Concerto de Reis na tarde de sábado, 10 de Janeiro. O concerto conta com a participação do Coro Canto Firme, Cori Alvacanto e Orquestra da Amizade. A entrada é livre, estando o início marcado para as 16h30.



A iniciativa é organizada pela Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura, com apoio do Município de Tomar.