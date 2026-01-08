Conferência em Santarém sobre os monges de Cister

“Os monges de Cister em Portugal no final do século XVII” é o mote da conferência que o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai promover em Santarém esta quinta-feira, 8 de Janeiro, pelas 18h30.

“Os monges de Cister em Portugal no final do século XVII” é o mote da conferência que o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai promover em Santarém esta quinta-feira, 8 de Janeiro, pelas 18h30. A sessão vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém e terá como orador Saul António Gomes.