Cultura | 08-01-2026 10:46
Conferência em Santarém sobre os monges de Cister
foto ilustrativa
“Os monges de Cister em Portugal no final do século XVII” é o mote da conferência que o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão vai promover em Santarém esta quinta-feira, 8 de Janeiro, pelas 18h30. A sessão vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém e terá como orador Saul António Gomes.
