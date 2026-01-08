Cultura | 08-01-2026 07:00
Exposição sobre o 25 de Abril nos Bombeiros de Alcanede
A exposição "25abril74 Vivências e Memória..." vai ser inaugurada no dia 8 de Janeiro, pelas 13h00, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. A exposição, concebida por Telmo Manuel da Conceição, contém cinquenta obras diversificadas como escultura, pintura e azulejaria.
