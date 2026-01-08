uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

Cultura | 08-01-2026

Festa de Carnaval na Sinterra com prémios

Associação Recreativa Cultural Desportiva Sinterrense organiza mais uma festa de Carnaval, na segunda-feira, 16 de Fevereiro, a partir das 22h30. A animação vai estar a cargo do organista Vilela. Como habitualmente vão ser atribuídos prémios para o melhor mascarado, melhor disfarce de criança e melhor grupo de mascarados. A organização promete uma noite inesquecível na Sinterra, concelho de Santarém, cheia de música, cor e diversão.

