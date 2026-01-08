Cultura | 08-01-2026 17:10
Festa de Carnaval na Sinterra com prémios
Associação Recreativa Cultural Desportiva Sinterrense organiza mais uma festa de Carnaval, na segunda-feira, 16 de Fevereiro, a partir das 22h30.
Associação Recreativa Cultural Desportiva Sinterrense organiza mais uma festa de Carnaval, na segunda-feira, 16 de Fevereiro, a partir das 22h30. A animação vai estar a cargo do organista Vilela. Como habitualmente vão ser atribuídos prémios para o melhor mascarado, melhor disfarce de criança e melhor grupo de mascarados. A organização promete uma noite inesquecível na Sinterra, concelho de Santarém, cheia de música, cor e diversão.
