Grupo Académico de Danças Ribatejanas homenageia Celestino Graça em Santarém

O Grupo Académico de Danças Ribatejanas, de Santarém, vai assinalar o 112.º aniversário do nascimento de Celestino Graça, que se cumpre esta sexta-feira, 9 de Janeiro. Do programa consta uma romagem ao Cemitério dos Capuchos, pelas 13h30, e uma sessão evocativa no Centro Etnográfico Celestino Graça, no Campo Infante da Câmara, em Santarém, pelas 22h00.

Na ocasião, será apresentado o livro "Celestino Graça - O Homem que disse NÃO à mediocridade", obra que reúne comunicações proferidas em diversas circunstâncias durante as comemorações do centenário do nascimento Celestino Graça. A publicação com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Santarém. A entrada é livre.

Celestino Graça nasceu em Santarém em 1914, cresceu e viveu no Grainho, freguesia da Várzea, concelho de Santarém. Estudou regência agrícola na Escola de Regentes Agrícolas de Santarém (hoje Escola Superior Agrária de Santarém), tendo-se formado em 1932. Esteve na origem do Festival Internacional de Folclore de Santarém e da construção da praça de touros de Santarém, que têm o seu nome, e da Feira do Ribatejo/Feira Nacional de Agricultura, de que foi secretário-geral durante duas décadas. Morreu em Santarém, em 24 de Outubro de 1975.