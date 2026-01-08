Sociedade Instrução Coruchense promove concerto de Ano Novo

A Sociedade Instrução Coruchense promove no próximo domingo, 11 de Janeiro, às 16h00, o seu Concerto de Ano Novo, iniciativa que terá lugar no Pavilhão Multiusos de Coruche e que se assume como um convite aberto à comunidade.

Sob o mote “Venha Conhecer a Banda por Dentro”, o concerto propõe uma experiência de maior proximidade com a banda filarmónica, dando a conhecer o trabalho desenvolvido, os músicos que a integram e a dinâmica interna de uma instituição com forte implantação cultural e histórica no concelho.

Integrado na programação de Natal do Município de Coruche, o Concerto de Ano Novo marca simbolicamente o arranque de mais um ano de actividade cultural, apostando na música como espaço de partilha e encontro entre gerações.

A entrada é gratuita.