08/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 08-01-2026 18:34

Sociedade Instrução Coruchense promove concerto de Ano Novo

O concerto é pensado para aproximar públicos e revelar os bastidores de uma das mais antigas colectividades culturais do concelho.

A Sociedade Instrução Coruchense promove no próximo domingo, 11 de Janeiro, às 16h00, o seu Concerto de Ano Novo, iniciativa que terá lugar no Pavilhão Multiusos de Coruche e que se assume como um convite aberto à comunidade.
Sob o mote “Venha Conhecer a Banda por Dentro”, o concerto propõe uma experiência de maior proximidade com a banda filarmónica, dando a conhecer o trabalho desenvolvido, os músicos que a integram e a dinâmica interna de uma instituição com forte implantação cultural e histórica no concelho.
Integrado na programação de Natal do Município de Coruche, o Concerto de Ano Novo marca simbolicamente o arranque de mais um ano de actividade cultural, apostando na música como espaço de partilha e encontro entre gerações.
A entrada é gratuita.

