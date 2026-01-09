Biblioteca de Almeirim acolhe exposição “A Harmonia da Contemplação”

A exposição de pintura “A Harmonia da Contemplação”, da artista Dina Oliveira, vai estar na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, entre 7 de Janeiro e 14 de Fevereiro. A mostra dá a conhecer a identidade artística da autora através da conjugação de duas grandes paixões: a pintura acrílica de paisagens da natureza e a recuperação de cadeiras em fim de vida, que são transformadas visualmente sem perder a sua função original.

Para a artista, cada cadeira representa uma nova oportunidade de criação, transformando-as visualmente através do uso de tintas e vernizes aquosos bem como amostras de tecidos de desperdício industrial. A combinação entre as pinturas e as cadeiras dá assim origem a peças únicas, que pretendem estabelecer um diálogo simbólico entre o acto de sentar e o de contemplar. A preocupação com a preservação da natureza e sustentabilidade é uma base artística da autora, que procura transmitir essa mensagem a quem observa as suas criações, através de uma conjugação pouco convencional de objectos e materiais.

Dina Oliveira nasceu em Ourém, a 9 de Janeiro de 1974, e reside actualmente no Entroncamento. Autodidacta, desenvolveu uma forte ligação à pintura a acrílico, sem nunca abandonar o gosto por reinventar objectos já inutilizados. Após ter apresentado a exposição “Retratos de Momentos” em várias salas pela região, chega agora a Almeirim com “A Harmonia da Contemplação”.