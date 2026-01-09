Cultura | 09-01-2026 12:00
Exposição colectiva “Ficalho Artes” no Centro Cultural do Bom Sucesso
foto ilustrativa
Mostra reúne obras de António Acabado e A. Réu, na área da pintura, e de Bento Sargento, na escultura, sob a curadoria de David Monge.
O Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, acolhe a inauguração da exposição de artes plásticas “Ficalho Artes”, no próximo dia 17 de janeiro, às 16h00.
A mostra reúne obras de António Acabado e A. Réu, na área da pintura, e de Bento Sargento, na escultura, sob a curadoria de David Monge.
“Ficalho Artes” propõe uma viagem sensível entre formas, materiais e narrativas que atravessam o tempo e o território.
A exposição estará patente até 22 de Fevereiro, com entrada livre, e poderá ser visitada de terça-feira a domingo, das 10h00 às 17h30, encerrando às segundas-feiras.
