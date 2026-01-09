Cultura | 09-01-2026 12:00
Exposição sobre Camões em Ourém
foto dr
A Biblioteca Municipal de Ourém tem em exibição a exposição “Para além da estante – IA, Bibliotecas e o futuro das histórias – 500 aos do nascimento de Camões nas bibliotecas de Ourém”.
“Nesta exposição toda a comunidade poderá apreciar os trabalhos resultantes da comemoração do mês das bibliotecas escolares (outubro de 2025) executados com orientação do Grupo de Trabalho Concelhio da Rede de Bibliotecas de Ourém”, por alunos de escolas e colégios do concelho de Ourém, revelou o município.
