uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-01-2026 12:00

Exposição sobre Camões em Ourém

Exposição sobre Camões em Ourém
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Biblioteca Municipal de Ourém tem em exibição a exposição “Para além da estante – IA, Bibliotecas e o futuro das histórias – 500 aos do nascimento de Camões nas bibliotecas de Ourém”.

A Biblioteca Municipal de Ourém tem em exibição a exposição “Para além da estante – IA, Bibliotecas e o futuro das histórias – 500 aos do nascimento de Camões nas bibliotecas de Ourém”. A mostra está patente até ao dia 30 de Janeiro.
“Nesta exposição toda a comunidade poderá apreciar os trabalhos resultantes da comemoração do mês das bibliotecas escolares (outubro de 2025) executados com orientação do Grupo de Trabalho Concelhio da Rede de Bibliotecas de Ourém”, por alunos de escolas e colégios do concelho de Ourém, revelou o município.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar