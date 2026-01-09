uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

Cultura | 09-01-2026

Feira da Póvoa de Santa Iria arranca 2026 com preços iguais aos de 2025

Feirantes mantêm preços de bens alimentares na feira da Póvoa de Sta.Iria

A primeira feira semanal da Póvoa de Santa Iria de 2026 arrancou esta sexta-feira sem aumentos nos preços dos alimentos. Apesar das previsões de subida ao longo do ano, os feirantes mantêm, para já, os valores de 2025.

Na primeira feira semanal da Póvoa de Santa Iria de 2026, os feirantes mantiveram os preços dos alimentos praticados em 2025. Apesar de estarem previstos aumentos, ao longo deste ano, nos preços do pão e dos produtos de pastelaria, da carne, do peixe ou do café, para já esses acréscimos ainda não se fizeram sentir.
“Ainda não aumentámos os preços porque os fornecedores de farinha também não aumentaram. Numa nova encomenda, se os preços subirem, vamos ter de aumentar o preço dos produtos”, explica Paula Almeida, que vende pão e produtos de pastelaria na feira semanal da Póvoa há 16 anos.
Noutra banca está Nuno Pinto, vendedor de leguminosas e frutos secos há três décadas. Para já, os preços mantêm-se idênticos aos de 2025, até porque as colheitas ainda são do ano passado. São mais de 300 produtos à venda, entre diversos tipos de feijões provenientes de várias regiões do país e também do estrangeiro.
A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) já tinha indicado que os aumentos previstos para os preços da carne de vaca e do peixe só se deverão fazer sentir ao longo deste ano, não ocorrendo logo nos primeiros dias de 2026. A associação prevê subidas na ordem dos 7% para estes produtos.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

