09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 09-01-2026 21:00

Feira de Antiguidades e Velharias regressa ao Entroncamento

mercado antiguidades
foto ilustrativa
A primeira edição de 2026 da Feira de Antiguidades e Velharias do Entroncamento realiza-se no domingo, 11 de Janeiro.

A primeira edição de 2026 da Feira de Antiguidades e Velharias do Entroncamento realiza-se no domingo, 11 de Janeiro, entre as 10h00 e as 17h00, na Praça Salgueiro Maia e na Rua Luís Falcão de Sommer. O evento volta a juntar expositores e visitantes em torno de peças antigas, objectos de colecção e artigos carregados de história, sendo já uma referência no calendário local.
Ao longo do dia, será possível encontrar uma grande diversidade de artigos, desde mobiliário, loiças, livros e pequenas curiosidades que despertam o interesse de coleccionadores e amantes de velharias. Com entrada livre, a feira atrai não só coleccionadores, mas também curiosos e visitantes que procuram objectos únicos e com identidade única.

