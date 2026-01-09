Feira de Antiguidades e Velharias regressa ao Entroncamento

A primeira edição de 2026 da Feira de Antiguidades e Velharias do Entroncamento realiza-se no domingo, 11 de Janeiro, entre as 10h00 e as 17h00, na Praça Salgueiro Maia e na Rua Luís Falcão de Sommer. O evento volta a juntar expositores e visitantes em torno de peças antigas, objectos de colecção e artigos carregados de história, sendo já uma referência no calendário local.

Ao longo do dia, será possível encontrar uma grande diversidade de artigos, desde mobiliário, loiças, livros e pequenas curiosidades que despertam o interesse de coleccionadores e amantes de velharias. Com entrada livre, a feira atrai não só coleccionadores, mas também curiosos e visitantes que procuram objectos únicos e com identidade única.