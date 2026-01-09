Fotografias de Rodrigo Vargas em exposição em Tomar

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar vai acolher uma exposição de fotografia de Rodrigo Vargas, de 16 de Janeiro a 22 de Fevereiro. Desenvolvido no Ribatejo, território de raízes e afastamento, onde tradição e modernidade coexistem em permanente tensão, este projecto explora um espaço marcado por contrastes — entre o vazio e a memória, o familiar e o estranho, o passado e o presente. Um olhar errante e intuitivo sobre um território desconexo, mas profundamente identitário, onde cada imagem revela novas camadas de leitura e reinvenção.