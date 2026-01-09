Grupo Desportivo de Santa Eulália vai a eleições

O Grupo Desportivo de Santa Eulália, na freguesia de Vialonga, vai realizar uma assembleia geral com vista à eleição dos novos corpos sociais da colectividade, no próximo dia 24 de Janeiro. O acto eleitoral destina-se à renovação da direcção, mesa da assembleia geral e conselho fiscal.

Os interessados em concorrer às eleições devem apresentar as respectivas listas até ao dia 23 de Janeiro, nos termos previstos nos estatutos da associação.