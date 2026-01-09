Cultura | 09-01-2026 10:28
Grupo Desportivo de Santa Eulália vai a eleições
Foto O MIRANTE (arquivo 2024)
Colectividade de Santa Eulália vai eleger novos dirigentes no final de Janeiro.
O Grupo Desportivo de Santa Eulália, na freguesia de Vialonga, vai realizar uma assembleia geral com vista à eleição dos novos corpos sociais da colectividade, no próximo dia 24 de Janeiro. O acto eleitoral destina-se à renovação da direcção, mesa da assembleia geral e conselho fiscal.
Os interessados em concorrer às eleições devem apresentar as respectivas listas até ao dia 23 de Janeiro, nos termos previstos nos estatutos da associação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar