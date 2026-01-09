uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 09-01-2026 10:28

Grupo Desportivo de Santa Eulália vai a eleições

Grupo Desportivo de Santa Eulália vai a eleições
Foto O MIRANTE (arquivo 2024)
Colectividade de Santa Eulália vai eleger novos dirigentes no final de Janeiro.

O Grupo Desportivo de Santa Eulália, na freguesia de Vialonga, vai realizar uma assembleia geral com vista à eleição dos novos corpos sociais da colectividade, no próximo dia 24 de Janeiro. O acto eleitoral destina-se à renovação da direcção, mesa da assembleia geral e conselho fiscal.
Os interessados em concorrer às eleições devem apresentar as respectivas listas até ao dia 23 de Janeiro, nos termos previstos nos estatutos da associação.

