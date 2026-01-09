Jovens artistas exploram bioescultura na Quinta Municipal da Piedade

A Galeria Municipal Jovem instalada no Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, inaugura o ano de 2026 com a exposição colectiva de Bioescultura denominada “Nature Doesn´t Draw Straight Lines” que estará em exibição, de 17 de janeiro a 14 de março.

A mostra artística reúne obras dos jovens artistas emergentes Antonia Ablass, Joana Alarcão e Zixiang Zhang. Os trabalhos em exibição existem em negociação activa com os seres vivos, plantas algas, micélio e os ambientes em que habitam. Esta não é arte sobre a natureza, mas arte com a natureza: uma prática de colaboração, paciência e entrega.

O dia da inauguração conta com um workshop de Bioescultura onde os inscritos vão ser convidados e desafiados, pelos formadores, os artistas Antonia Ablass e Joana Alarcão a criar esculturas vivas à base de algas, plantas e sementes.