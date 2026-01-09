uma parceria com o Jornal Expresso
09/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 09-01-2026 10:00

Jovens artistas exploram bioescultura na Quinta Municipal da Piedade

bio escultura natureza
foto ilustrativa
A exposição “Nature Doesn’t Draw Straight Lines” reúne três jovens artistas emergentes e estará patente na Póvoa de Santa Iria até 14 de Março.

A Galeria Municipal Jovem instalada no Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, inaugura o ano de 2026 com a exposição colectiva de Bioescultura denominada “Nature Doesn´t Draw Straight Lines” que estará em exibição, de 17 de janeiro a 14 de março.
A mostra artística reúne obras dos jovens artistas emergentes Antonia Ablass, Joana Alarcão e Zixiang Zhang. Os trabalhos em exibição existem em negociação activa com os seres vivos, plantas algas, micélio e os ambientes em que habitam. Esta não é arte sobre a natureza, mas arte com a natureza: uma prática de colaboração, paciência e entrega.
O dia da inauguração conta com um workshop de Bioescultura onde os inscritos vão ser convidados e desafiados, pelos formadores, os artistas Antonia Ablass e Joana Alarcão a criar esculturas vivas à base de algas, plantas e sementes.

