Pintura de Alice Reis para ver em Santarém

A exposição de pintura "Renascer", com obras de Alice Reis, é inaugurada esta sexta-feira, 9 de Janeiro, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém. A artista ribatejana nasceu em 1949, iniciando logo após a fase liceal o interesse pelas artes, lê-se na nota divulgativa da exposição. Frequentou o Conservatório Nacional de Música, onde obteve o Curso Geral Educação Musical e Piano. Foi mais tarde, através do seu auto-didactismo, que descobriu a paixão pelas artes visuais.

Na mesma nota refere-se que Alice Reis começou pela pintura a óleo e foi paulatinamente explorando outras formas de criação, contemplando vários temas e retratando na sua colecção obras de estilos diferentes, que vão do impressionismo ao retrato. Expôs no Ateneu de Lisboa, na Casa de Portugal em Paris, no Hotel Tivoli de Vila Moura e Livraria Bulhosa em Lisboa, e agora é a vez de mostrar a sua arte nas instalações do Centro Cultural Regional de Santarém.