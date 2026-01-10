Cultura | 10-01-2026 12:00
Associação de Reformados do Sobralinho promove encontro solidário de Janeiras
Centro de Convívio Álvaro Pinheiro, no Sobralinho, acolhe a 17 de Janeiro o IV Encontro de Cantar as Janeiras, uma iniciativa com vertente solidária.
A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho vai realizar o IV Encontro de Cantar as Janeiras no Centro de Convívio Álvaro Pinheiro, no próximo dia 17 de Janeiro, pelas 15h30.
Participam no evento o Grupo Cantares Girassol, o Encore Coral e o Grupo de Cantar as Janeiras da União do Forte. No intervalo actua o grupo EntrePassos.
O evento tem um cariz solidário, uma vez que a associação apela a quem vai assistir para contribuir com bens alimentares não perecíveis ou agasalhos, que revertem a favor da AIPNE - Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar