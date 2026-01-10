Associação de Reformados do Sobralinho promove encontro solidário de Janeiras

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Sobralinho vai realizar o IV Encontro de Cantar as Janeiras no Centro de Convívio Álvaro Pinheiro, no próximo dia 17 de Janeiro, pelas 15h30.

Participam no evento o Grupo Cantares Girassol, o Encore Coral e o Grupo de Cantar as Janeiras da União do Forte. No intervalo actua o grupo EntrePassos.

O evento tem um cariz solidário, uma vez que a associação apela a quem vai assistir para contribuir com bens alimentares não perecíveis ou agasalhos, que revertem a favor da AIPNE - Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais.