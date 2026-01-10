uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Cultura | 10-01-2026 15:00

Concerto de Ano Novo encerra campanha de apoio ao comércio local em Salvaterra de Magos

Música, convívio e incentivo à economia de proximidade juntam-se numa tarde cultural que pretende fechar o ciclo natalício com a comunidade reunida em torno do comércio local.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos promove no domingo, 11 de Janeiro, pelas 15h00, um Concerto de Ano Novo com a Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, numa iniciativa aberta ao público.
O espectáculo terá lugar no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e assinala o encerramento da campanha “Natal e a Economia Local” 2025, dinamizada ao longo da quadra festiva com o objectivo de incentivar as compras no comércio tradicional do concelho.
Durante a sessão serão ainda sorteados os vales de compras atribuídos no âmbito da campanha, reforçando a ligação entre cultura, participação cívica e apoio à economia local.

