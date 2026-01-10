uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 10-01-2026 18:00

Euterpe Alhandrense realiza concerto de Ano Novo

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Banda Sinfónica actua a partir das 17h00 e a entrada é livre.

A Banda Sinfónica da Sociedade Euterpe Alhandrense vai realizar o seu tradicional concerto de Ano Novo no domingo, 11 de Janeiro, pelas 17h00, no auditório da Euterpe. O concerto propõe um repertório diversificado e representativo de diferentes épocas e estilos, reunindo músicos de várias idades e percursos, num programa que integra obras de música tradicional brasileira, música de cariz revolucionário, repertório clássico e música romântica. O espectáculo conta com a participação dos solistas convidados Lucília Jesus, Susana Teixeira e Frederico Projecto, sob a direção do Maestro Armindo Luís. A entrada é livre mediante a lotação do espaço.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar