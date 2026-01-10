Cultura | 10-01-2026 18:00
Euterpe Alhandrense realiza concerto de Ano Novo
foto ilustrativa
Banda Sinfónica actua a partir das 17h00 e a entrada é livre.
A Banda Sinfónica da Sociedade Euterpe Alhandrense vai realizar o seu tradicional concerto de Ano Novo no domingo, 11 de Janeiro, pelas 17h00, no auditório da Euterpe. O concerto propõe um repertório diversificado e representativo de diferentes épocas e estilos, reunindo músicos de várias idades e percursos, num programa que integra obras de música tradicional brasileira, música de cariz revolucionário, repertório clássico e música romântica. O espectáculo conta com a participação dos solistas convidados Lucília Jesus, Susana Teixeira e Frederico Projecto, sob a direção do Maestro Armindo Luís. A entrada é livre mediante a lotação do espaço.
