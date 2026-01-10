Sociedade Filarmónica Cartaxense promove Sarau Desportivo e Cultural

A Sociedade Filarmónica Cartaxense vai apresentar no domingo, 11 de Janeiro, um Sarau Desportivo e Cultural, numa iniciativa que reúne diferentes áreas artísticas e desportivas desenvolvidas pela colectividade ao longo do ano.

O espectáculo está marcado para as 15h00, no Centro Cultural do Cartaxo, e leva ao palco o resultado de muitas horas de trabalho e dedicação de crianças, jovens e adultos, bem como de professoras, professores, dirigentes e famílias que acompanham a actividade da associação. Os bilhetes custam 5 euros e a bilheteira estará aberta 30 minutos antes do início do espetáculo, para quem não adquiriu ingresso antecipadamente.