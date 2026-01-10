uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 10-01-2026 15:00

Sociedade Recreativa Operária de Santarém com novos dirigentes

Sociedade Recreativa Operária de Santarém com novos dirigentes
Pedro Oliveira (à esquerda) com alguns dos membros da sua direcção - FOTO – SRO Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Colectividade centenária vai ter como presidente da direcção, nos próximos dois anos, Pedro Filipe Oliveira.

A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Santarém elegeu os novos órgãos sociais para os próximos dois anos, tendo agora como presidente da direcção o actor Pedro Filipe Oliveira. Da equipa directiva fazem ainda parte Jéssica Vassalo (vice-presidente); Álvaro Víctor Gomes (tesoureiro); Tiago Vitorino (secretário); João Barreiro (secretário); José Paulo (vogal), Ana Catarina Póvoa (vogal); e Clara Curado (suplente).
A SRO, com sede no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém, é uma colectividade fundada em Maio de 1915. Os novos dirigentes reafirmam o “compromisso histórico com a cultura, o pensamento crítico, a formação cívica e a promoção social”. A nova direcção reconhece a estabilização financeira e organizacional alcançada nos mandatos anteriores e diz que pretende expandir e consolidar a oferta cultural da associação, reforçando o seu papel enquanto referência cultural no concelho de Santarém.
Pretendem afirmar a SRO como “um espaço de encontro entre pessoas associadas, amigas, amigos e famílias, incentivando o debate de ideias, a criatividade, a socialização e o combate ao isolamento, através da arte e da cultura”. Nesse sentido, consideram as parcerias com associações e entidades locais e nacionais como um eixo estratégico essencial, permitindo diversificar a programação cultural e fortalecer a rede cultural da cidade. A aposta na comunicação para dar maior visibilidade às actividades e eventos é outro dos objectivos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar