11/01/2026

Cultura | 11-01-2026 11:27

Exposição canina anima Arruda dos Vinhos este fim-de-semana

Evento é realizado em parceria com o Clube Português de Canicultura e decorre no pavilhão multiusos da vila.

O Município de Arruda dos Vinhos, em parceria com o Clube Português de Canicultura (CPC), está a promover este fim de semana a sua terceira exposição canina internacional, que acontece até hoje, domingo, no pavilhão multiusos da vila. Tratando-se de uma mostra internacional, o evento tem permitido uma maior visibilidade da organização e do concelho de Arruda dos Vinhos, assim como dos agentes económicos que patrocinam o evento, considera o município. A Exposição Canina Internacional de Arruda dos Vinhos realiza-se anualmente no segundo fim-de-semana de Janeiro e conta com a participação dos diversos grupos de raças nacionais e internacionais oficialmente reconhecidas e registadas em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale. A entrada é livre.

