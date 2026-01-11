Vila Franca de Xira promoveu semana da gastronomia multicultural em Alverca

O município de Vila Franca de Xira promoveu a iniciativa “Semana da Gastronomia Multicultural”, integrada no projecto “O Mundo é Aqui!”, que teve lugar na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca do Ribatejo. A actividade decorreu entre 11 e 15 de Dezembro, no refeitório escolar, e permitiu à comunidade educativa contactar com pratos típicos da gastronomia portuguesa, bem como com refeições representativas de diferentes países e culturas, reflectindo a diversidade existente no contexto escolar.

Ao longo da semana, alunos, professores e funcionários tiveram a oportunidade de partilhar experiências gastronómicas e culturais, promovendo um ambiente de maior proximidade e compreensão entre diferentes comunidades. A iniciativa teve como principal objectivo estimular o diálogo intercultural, reforçar os laços entre os membros da comunidade escolar e valorizar a diversidade cultural, contribuindo para uma escola mais inclusiva e aberta ao mundo.