Alcorriol acolhe evento que liga o chocolate ao figo preto de Torres Novas

A Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol (ACRA), concelho de Torres Novas, em parceria com a Beijo de Figo, promove no sábado, 17 de Janeiro, “Figos com Chocolate”, uma conversa em torno do cacau, do chocolate e do figo preto de Torres Novas.

A iniciativa, que vai decorrer pelas 15h30, na antiga Escola Primária de Alcorriol, vai contar com a presença de João Rosa, chocolateiro e membro do Cacau Clube de Portugal, e propõe uma reflexão acessível e sensorial sobre a valorização de produtos de base agrícola, a transformação artesanal e as ligações entre gastronomia, identidade local e paisagem tradicional.

Este evento, refere a associação em comunicado, integra-se no esforço continuado da ACRA para valorizar o figo preto de Torres Novas e a paisagem agrícola tradicional associada, um percurso que teve início com o lançamento do Bolo de Figos do Alcorriol. A associação tem vindo a apostar na ligação entre cultura, saberes locais e produtos endógenos como instrumento de dinamização comunitária e de afirmação do território.