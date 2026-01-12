Exposição de bonecos de tecido na Biblioteca de Constância

A Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância, vai acolher a exposição “Bonecar com a Bela” de Felisbela Canela, com inauguração marcada para dia 17 de Janeiro, às 15h00. Esta será a primeira exposição de bonecos de tecido da artista, natural do concelho. A exposição vai estar em exibição até dia 16 de Fevereiro, dentro do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.

Felisbela Canelas é natural do concelho de Constância, do lugar de Malpique da freguesia de Santa Margarida da Coutada, local com o qual mantém uma forte ligação e onde reside grande parte da sua família.

