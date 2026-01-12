uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 12-01-2026 21:00

Exposição de bonecos de tecido na Biblioteca de Constância

Exposição de bonecos de tecido na Biblioteca de Constância
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A exposição “Bonecar com a Bela” é inaugurada dia 17 de Janeiro, na Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância.

A Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância, vai acolher a exposição “Bonecar com a Bela” de Felisbela Canela, com inauguração marcada para dia 17 de Janeiro, às 15h00. Esta será a primeira exposição de bonecos de tecido da artista, natural do concelho. A exposição vai estar em exibição até dia 16 de Fevereiro, dentro do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
Felisbela Canelas é natural do concelho de Constância, do lugar de Malpique da freguesia de Santa Margarida da Coutada, local com o qual mantém uma forte ligação e onde reside grande parte da sua família.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar