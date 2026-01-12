Exposição de uma artista atípica em Arruda dos Vinhos

A Sala Polivalente do Serviço Educativo e Cultural, em Arruda dos Vinhos, vai receber, a partir de 15 de Janeiro, a exposição “As Cores da Minha Ideia”, de Maria Júlia Miranda, apresentada como uma artista atípica que gosta de representar a natureza, a família e a religião de uma forma muito genuína e naïve. A exposição pode ser visitada até dia 18 de Fevereiro.