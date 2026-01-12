Cultura | 12-01-2026 18:00
Maria Augusta Torcato apresenta livro em Alcanena
“A misteriosa aldeia debaixo do limoeiro”, o novo livro de Maria Augusta Torcato, será apresentado no dia 17 de Janeiro, na Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira.
A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena, recebe a 17 de Janeiro, pelas 11h00, a apresentação do livro “A misteriosa aldeia debaixo do limoeiro” da autoria de Maria Augusta Torcato e ilustração de Camila Yallouz. Este é o segundo livro para público infantil da autora, que promete encantar os miúdos e graúdos com uma história repleta de imaginação e ternura.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar