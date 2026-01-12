Maria Augusta Torcato apresenta livro em Alcanena

“A misteriosa aldeia debaixo do limoeiro”, o novo livro de Maria Augusta Torcato, será apresentado no dia 17 de Janeiro, na Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira.

A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena, recebe a 17 de Janeiro, pelas 11h00, a apresentação do livro “A misteriosa aldeia debaixo do limoeiro” da autoria de Maria Augusta Torcato e ilustração de Camila Yallouz. Este é o segundo livro para público infantil da autora, que promete encantar os miúdos e graúdos com uma história repleta de imaginação e ternura.