12/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 12-01-2026 18:00

Museu Municipal de Azambuja organiza sessão de arqueologia experimental

Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque realiza sessão de arqueologia experimental no dia 25 de Janeiro, pelas 10h30, para público a partir dos 6 anos de idade.

O Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, em Azambuja, volta a realizar actividades ligadas à área da arqueologia experimental, com a primeira sessão de 2026 agendada para dia 25 de Janeiro pelas 10h30. A iniciativa, inspirada na Pré-História, apelidada de “Talhe da Pedra”, é direccionada para o público a partir dos 6 anos de idade, e pretende dar a perceber como eram feitos alguns artefactos e conhecer a história local.
Realizada pelo grupo de actividades pedagógicas e didácticas “Pre & Historic Skills”, a actividade convida os participantes a “pôr mão à obra”, replicando os gestos e os objectos encontrados nas ruínas pré-históricas de Vila Nova de São Pedro, no concelho de Azambuja. A inscrição é gratuita, mas obrigatória através do preenchimento do formulário online até dia 16 de Janeiro. As crianças com menos de 12 anos têm de ser acompanhadas por um adulto.

