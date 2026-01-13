uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 13-01-2026 15:00

Músico de Azambuja, João Lobo, doa três composições originais ao município

foto dr
“Feira de Maio em Azambuja”, “Nossa Senhora da Assunção” e “Oleastrum” são o nome das músicas doadas por João Lobo ao município.

O município de Azambuja recebeu três obras musicais originais compostas pelo músico amador João Lobo, num gesto de generosidade cultural e bairrista destacado pela autarquia. Natural e residente no concelho, João Lobo conta com mais de 30 anos de carreira como músico amador e ao longo desse percurso foi desenvolvendo um crescente interesse pela composição musical. Motivado pela ligação à sua terra e pela vontade de contribuir para o património cultural local, apresentou à autarquia três músicas de sua autoria, que decidiu doar gratuitamente ao, incluindo todos os direitos de autor.
As composições “Feira de Maio em Azambuja”, “Nossa Senhora da Assunção” e “Oleastrum” foram criadas com inspiração na história, nas tradições e na identidade sociocultural da vila. “Feira de Maio em Azambuja” é um passodoble que procura retratar o ambiente festivo e taurino que envolve a tradicional festa local, destacando o espírito de convívio e partilha vivido pela comunidade. “Nossa Senhora da Assunção” é uma marcha de procissão dedicada à padroeira do município, reflectindo a devoção religiosa e os momentos solenes vividos pela população em torno desta festa religiosa. “Oleastrum” é uma marcha de rua cujo título evoca o nome antigo de Azambuja na época do Império Romano, celebrando a ligação histórica da vila às suas raízes.
A aceitação formal da doação foi aprovada por unanimidade em reunião da câmara municipal. Em comunicado, a autarquia enalteceu o gesto de João Lobo como uma prova de generosidade e bairrismo, afirmando que se trata de um motivo de satisfação e orgulho para o município. A câmara municipal reafirmou ainda o seu compromisso em continuar a apoiar iniciativas que valorizem o património cultural e artístico do concelho.
