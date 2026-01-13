Tertúlia de Poesia em Constância tem como tema o Inverno

A próxima Tertúlia de Poesia a realizar no auditório da Casa-Memória de Camões, em Constância, está agendada para dia 17 de Janeiro, pelas 16h00, e tem como tema o Inverno. “É a estação do ano que nos falta evocar na inspiração dos poetas, depois de já termos celebrado as outras. Celebrar o quê? O frio e a chuva, a neve e a tempestade? O granizo e o mar zangado que esfacela e por vezes dizima comunidades mais precárias? Para além da poética subjacente a estes conceitos, tristeza, abandono, solidão, decadência… o inverno também nos traz o retorno, a vida que continua, mesmo invisível, a entretecer os fios, as raízes que o chão nunca desnuda mas se vão fortalecendo para brotar de novo”, diz a organização, que pertence à Associação Casa-Memória de Camões em Constância.