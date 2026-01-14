Cultura | 14-01-2026 15:00
Biblioteca de Alenquer promove “O Livro conVida à Hora do Conto”
foto ilustrativa
A actividade é inspirada no livro infantil "O Ladrão de Neve", de Alice Hemming e Nicola Slate.
A Biblioteca Municipal de Alenquer promove este mês de Janeiro três sessões de “O Livro conVida à Hora do Conto". A primeira é já no dia 21 de Janeiro, quarta-feira, às 16h00. A segunda sessão está agendada para dia 24, pelas 15h00, e no dia 31, por volta das 11h00.
A actividade é inspirada no livro infantil "O Ladrão de Neve", de Alice Hemming e Nicola Slater, uma história divertida sobre um esquilo que é surpreendido pela inevitável mudança das estações. Uma obra que explica aos mais pequenos como se processa a transição de estações e o impacto que ela tem na vida de animais e plantas. Este momento é vocacionado para crianças com 4 ou mais anos de idade, acompanhadas pelos pais.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar