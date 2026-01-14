Biblioteca de Alenquer promove “O Livro conVida à Hora do Conto”

A Biblioteca Municipal de Alenquer promove este mês de Janeiro três sessões de “O Livro conVida à Hora do Conto". A primeira é já no dia 21 de Janeiro, quarta-feira, às 16h00. A segunda sessão está agendada para dia 24, pelas 15h00, e no dia 31, por volta das 11h00.

A actividade é inspirada no livro infantil "O Ladrão de Neve", de Alice Hemming e Nicola Slater, uma história divertida sobre um esquilo que é surpreendido pela inevitável mudança das estações. Uma obra que explica aos mais pequenos como se processa a transição de estações e o impacto que ela tem na vida de animais e plantas. Este momento é vocacionado para crianças com 4 ou mais anos de idade, acompanhadas pelos pais.