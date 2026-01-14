Cultura | 14-01-2026 18:00
Workshop de dança criativa em Alenquer
foto ilustrativa
Actividade é gratuita e acontece dia 25 de Janeiro.
O Museu do Presépio, na vila de Alenquer, recebe um workshop de dança criativa no próximo dia 25 de janeiro. Vão realizar-se duas sessões, uma às 10h00 e outra às 15h00.
A actividade é gratuita e é dinamizada por Joana Torcato.
