Cultura | 15-01-2026 15:36

A Criada” chega ao Centro Cultural do Cartaxo

Fenómeno internacional inspirado no bestseller de Freida McFadden tem sessão extra depois de esgotar a exibição da noite.

O filme “A Criada”, um thriller psicológico que se estreou em Portugal no dia 1 de Janeiro e tem registado grande adesão do público a nível mundial, vai estar em exibição no Centro Cultural do Cartaxo na próxima sexta-feira, dia 16 de Janeiro. Adaptado do romance homónimo de Freida McFadden, o filme acompanha a história de Millie, uma jovem com um passado enigmático que procura uma oportunidade para reconstruir a sua vida. Essa oportunidade surge quando consegue emprego como empregada doméstica na casa de uma família abastada, beneficiando de várias comodidades e regalias. No entanto, a aparente estabilidade começa a desmoronar-se quando Millie descobre que o quarto onde dorme só pode ser fechado pelo exterior, dando início a uma sucessão de acontecimentos inquietantes.
A narrativa desenvolve-se num ambiente de crescente tensão psicológica, marcado por reviravoltas inesperadas, segredos bem guardados e perigos ocultos que mantêm o espectador em permanente suspense. A forte procura levou ao esgotar da sessão marcada para as 21h30, tendo sido acrescentada uma nova sessão às 19h00. Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo, entre as 14h00 e as 20h00.

