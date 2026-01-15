Livro de Aurélio Lopes apresentado na Biblioteca da Chamusca

Biblioteca Municipal da Chamusca será palco de um encontro entre história, espiritualidade e pensamento simbólico, com a apresentação do livro “O Retorno da Deusa-Mãe”, de Aurélio Lopes.

A Biblioteca Municipal da Chamusca recebe, no próximo dia 17 de Janeiro, às 16h00, a apresentação do livro “O Retorno da Deusa-Mãe”, da autoria de Aurélio Lopes. A iniciativa insere-se na programação cultural do concelho e propõe uma reflexão histórica e antropológica sobre a evolução da figura de Maria no Cristianismo.

Na obra, o autor aborda a permanência e o reaparecimento do arquétipo da Deusa-Mãe ao longo da história religiosa do Ocidente, estabelecendo pontes entre antigas tradições pagãs e a construção do culto mariano. O livro convida à reflexão sobre o papel do feminino sagrado na cultura cristã e no imaginário colectivo. A sessão de apresentação contará ainda com a presença de Nuno Domingos e Paula Pinhão Ribeiro, que participarão na contextualização da obra e no diálogo com o autor. A entrada é livre.

Aurélio Lopes é investigador e ensaísta, dedicando-se ao estudo das religiões, da mitologia e da história das ideias, com particular enfoque nas permanências simbólicas entre o mundo antigo e o pensamento contemporâneo.