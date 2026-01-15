uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 15-01-2026 15:40

“Raízes de Mulher” dão voz ao papel feminino na agricultura

banca produtos agricolas agricultura vegetais legumes
foto ilustrativa
Exposição promovida pela CCDR Centro integra as comemorações do Ano Internacional da Mulher na Agricultura.

A Casa da Escrita, em Coimbra, recebe a partir de 14 de Janeiro a exposição “Raízes de Mulher – Sementes de Futuro”, uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) que pretende valorizar o papel das mulheres na agricultura, na produção alimentar e na inovação ao longo da história. Integrada nas comemorações do Ano Internacional da Mulher na Agricultura, a exposição propõe uma reflexão sobre igualdade de género, sustentabilidade e dignidade no meio rural, dando destaque a percursos femininos muitas vezes esquecidos. O percurso expositivo reúne documentos do Arquivo Municipal de Lisboa, peças do espólio de Artur Pastor, da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, e testemunhos em vídeo de oito mulheres de diferentes concelhos da região Centro.
Para a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, a iniciativa assume particular relevância ao evidenciar contributos femininos decisivos para a modernização e resiliência do sector agrícola. “Ao dar visibilidade a histórias tantas vezes silenciadas, afirmamos que não há desenvolvimento rural sem igualdade”, sublinha.

