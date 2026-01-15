“Raízes de Mulher” dão voz ao papel feminino na agricultura

A Casa da Escrita, em Coimbra, recebe a partir de 14 de Janeiro a exposição “Raízes de Mulher – Sementes de Futuro”, uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) que pretende valorizar o papel das mulheres na agricultura, na produção alimentar e na inovação ao longo da história. Integrada nas comemorações do Ano Internacional da Mulher na Agricultura, a exposição propõe uma reflexão sobre igualdade de género, sustentabilidade e dignidade no meio rural, dando destaque a percursos femininos muitas vezes esquecidos. O percurso expositivo reúne documentos do Arquivo Municipal de Lisboa, peças do espólio de Artur Pastor, da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, e testemunhos em vídeo de oito mulheres de diferentes concelhos da região Centro.

Para a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, a iniciativa assume particular relevância ao evidenciar contributos femininos decisivos para a modernização e resiliência do sector agrícola. “Ao dar visibilidade a histórias tantas vezes silenciadas, afirmamos que não há desenvolvimento rural sem igualdade”, sublinha.