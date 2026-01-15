uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 15-01-2026 12:00

Rancho da Fajarda apresenta novo CD e integra projecto nacional de folclore

rancho a dançar
foto ilustrativa
Iniciativa do Rancho da Fajarda é mais um momento de afirmação da cultura popular enquanto elemento identitário da região.

O Rancho Folclórico da Fajarda vai apresentar publicamente o seu novo CD no próximo dia 24 de Janeiro, pelas 16h00, no auditório da Fajarda. A iniciativa marca o arranque da actividade do grupo em 2026 e assume particular relevância pela integração do rancho no projecto nacional “Folclore Português”, da etiqueta AÇOR. O novo trabalho discográfico insere-se numa colectânea de âmbito nacional dedicada à preservação e divulgação da música e das tradições populares portuguesas, na qual o Rancho Folclórico da Fajarda representa o concelho de Coruche. A participação neste projecto constitui um marco importante para o grupo, reforçando a proje´cção do património cultural da Fajarda, do concelho e a da região a nível nacional.
A apresentação pública do CD pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo rancho, valorizando a herança cultural e etnográfica da região, bem como o empenho contínuo na preservação das tradições populares. O evento é aberto ao público, contando com a presença de elementos do rancho, convidados e representantes da comunidade local.

