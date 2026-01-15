Teatro musical infantil “Caju e Bambu” no Entroncamento

O Cineteatro São João, no Entroncamento, recebe no dia 25 de Janeiro, às 16h00, o teatro musical infantil “Caju e Bambu – Uma Odisseia na Terra”, um espectáculo direccionado para crianças a partir dos três anos e para toda a família.

A história acompanha Caju e Bambu, dois curiosos aventureiros que partem à procura do misterioso sótão do tetravô Galileu, onde acreditam estar escondido um grande tesouro. Ao encontrar o tesouro deparam-se com uma caixa mágica com objectos estranhos e uma enigmática pergunta que propõe a reflexão de “Em que mundo sonham viver amanhã?”.

Os bilhetes para a peça custam 7,50 euros e encontram-se à venda no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara Municipal, bem como nas lojas Worten, Fnac e CTT, na plataforma online da BOL, assim como na bilheteira do Cineteatro São João uma hora antes do início do espectáculo.