uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-01-2026 15:00

Teatro musical infantil “Caju e Bambu” no Entroncamento

teatro palco espectáculo
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O espectáculo decorre no Cineteatro São João e é direccionado para crianças a partir dos três anos

O Cineteatro São João, no Entroncamento, recebe no dia 25 de Janeiro, às 16h00, o teatro musical infantil “Caju e Bambu – Uma Odisseia na Terra”, um espectáculo direccionado para crianças a partir dos três anos e para toda a família.
A história acompanha Caju e Bambu, dois curiosos aventureiros que partem à procura do misterioso sótão do tetravô Galileu, onde acreditam estar escondido um grande tesouro. Ao encontrar o tesouro deparam-se com uma caixa mágica com objectos estranhos e uma enigmática pergunta que propõe a reflexão de “Em que mundo sonham viver amanhã?”.
Os bilhetes para a peça custam 7,50 euros e encontram-se à venda no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara Municipal, bem como nas lojas Worten, Fnac e CTT, na plataforma online da BOL, assim como na bilheteira do Cineteatro São João uma hora antes do início do espectáculo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar