Cultura | 15-01-2026 07:00
“Vamos aos fados” anima Venda Nova
Foto Facebook Associação Os Amigos do Fado de Tomar
Noite de fados decorre no sábado, 17 de Janeiro, no Cantinho do Fado, aldeia de Venda Nova, concelho de Tomar.
A Associação Os Amigos do Fado de Tomar está a preparar mais uma noite de fados para sábado, 17 de Janeiro. “Vamos aos fados” decorre no Cantinho do Fado, aldeia de Venda Nova, freguesia de Casais.
Com início marcado para as 20h00, a noite conta com as actuações de Dina Mendonça, António Nascimento e Irene Antunes. A acompanhar na guitarra vão estar Nuno Martins e Rui Girão.
