16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 16-01-2026 10:00

Abertas inscrições para as Festas do Concelho de Constância

foto arquivo
Período de inscrições decorre até 1 de Fevereiro. Festas do Concelho vão ter lugar entre 3 e 6 de Abril.

Estão abertas as inscrições para a 35ª Mostra Nacional de Artesanato/Doçaria e para a 18ª Mostra de Saberes e Sabores do Concelho, actividades que vão ter lugar em Constância por ocasião das Festas do Concelho/Nossa Senhora da Boa Viagem. As inscrições decorrem até 1 de Fevereiro no site do município/turismo.
As Festas do Concelho de Constância/Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem vão decorrer entre 3 e 6 de Abril. Além da Mostra Nacional de Artesanato e da Mostra de Doces Sabores, o evento conta ainda com um vasto programa de animação, onde se incluem as ruas floridas, o Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, as tasquinhas típicas, diversas exposições, a chegada das embarcações a Constância e um espectáculo piromusical.

