Arte que deixa marcas: Carlos No expõe “RASTO” em Vila Nova da Barquinha

A Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, recebe a exposição individual “RASTO”, do artista plástico Carlos No, com curadoria de Fernando Ribeiro. A mostra integra a programação cultural com chancela da Fundação EDP e poderá ser visitada até 21 de Março de 2026. A exposição apresenta um conjunto de esculturas e desenhos, alguns deles inéditos, desenvolvidos especificamente para o espaço da Galeria do Parque. A arquitectura e a dimensão do edifício tiveram influência directa no processo criativo, resultando numa relação estreita entre as obras e o espaço expositivo.

Em “RASTO”, Carlos No aprofunda uma linha de trabalho marcada pela reflexão sobre questões sociais e humanitárias, abordando temas como a guerra, a ausência de segurança, a perda de direitos, as migrações forçadas, a exclusão social e a relação das pessoas com o território. As obras evocam as marcas deixadas pela deslocação, pela perda e pela ausência, propondo uma leitura crítica da realidade contemporânea. Segundo a curadoria, a exposição assume-se como um espaço de reflexão e confronto, onde a matéria e o desenho surgem como vestígios de experiências humanas colectivas, convidando o público a um olhar atento e sensível sobre problemáticas que continuam a afectar milhares de pessoas em todo o mundo.