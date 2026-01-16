Aurea canta no Cineteatro São João com espectáculo acústico

O Cineteatro São João, no Entroncamento, recebe a 14 de Março, pelas 21h30, a cantora Aurea, com o espectáculo “Sessões Acústicas: Uma viagem pelo universo musical de Aurea”.

Ao longo da carreira de 11 anos, a cantora tem conquistado o público nacional com a sua voz inconfundível e apresenta-se agora num formato acústico, especialmente concebido para teatros e auditórios. O concerto aposta numa abordagem mais intimista, permitindo ao público redescobrir os temas mais emblemáticos da artista num registo onde a voz e a emoção serão o maior destaque.

Os bilhetes custam 15 euros e estão disponíveis no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara do Entroncamento, bem como nos pontos de venda habituais, como a Worten e a Fnac assim como na plataforma da BOL. No dia do espectáculo, os ingressos podem ainda ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro São João, uma hora antes do início do concerto, caso não esgotem previamente.