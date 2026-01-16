uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

Cultura | 16-01-2026 18:00

Concerto uniu banda filarmónica e cinco coros em Samora Correia

Grupos corais de Azeitão, Évora, Lisboa e Samouco participaram em espectáculo da Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica União Samorense - foto O MIRANTE
A Igreja Matriz de Samora Correia acolheu um concerto que apostou no encontro entre diferentes formações corais e a música filarmónica, reunindo públicos, estilos e sensibilidades num mesmo palco.

O concerto da Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica União Samorense, realizado no domingo, 11 de Janeiro, na Igreja Matriz de Samora Correia, reuniu cinco grupos corais convidados, numa iniciativa dedicada à valorização da música. Ao longo da tarde, a banda anfitriã partilhou o espaço com o Grupo Coral do Clube Portugal Telecom - Zona Centro Sul, o Coro da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor do Samouco, o Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense, o CorUÉ - Coro da Universidade de Évora e o Grupo Coral do Centro Cultural dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.
Segundo o maestro Fernando Ramos, o espectáculo foi pensado em duas partes distintas. “A primeira parte do concerto foi coral e a segunda parte com a banda e os cinco coros unidos num só”, explicou a O MIRANTE, sublinhando que se tratou de “um programa pensado especificamente para este concerto”.
O alinhamento incluiu uma abertura de estilo clássico, seguida da interpretação de Aleluia, com a participação da solista Maria Lamas, culminando na Missa Pro Pace (Missa Pela Paz). “Nos dias que correm dispensa apresentações e é uma maneira de, através da música, apelarmos para a paz e começarmos este ano da melhor maneira”, referiu o maestro.
O concerto decorreu num ambiente de grande proximidade com o público, beneficiando da acústica do espaço religioso e da forte adesão da população, que respondeu com atenção e aplausos a um programa marcado pela diversidade vocal e instrumental. Para Fernando Ramos, “foi muito interessante esta junção entre os diferentes coros e a filarmónica”. A iniciativa foi organizada pela Sociedade Filarmónica União Samorense, com o apoio da Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira de Samora Correia.

