16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 16-01-2026 18:00

Sorteio encerra campanha natalícia que mobilizou comércio local em Coruche

Depois de mais de um mês a circular entre lojas, cafés e pequenos negócios do concelho, os últimos cupões da campanha natalícia deram lugar à expectativa e à celebração, num momento que reuniu entidades e comerciantes em torno do comércio tradicional.

O sorteio público da campanha “No Natal, Coruche é o Local” realizou-se no dia 12 de Janeiro, no Posto de Turismo de Coruche, assinalando o encerramento de uma iniciativa que voltou a colocar o comércio tradicional no centro da dinâmica económica e social do concelho durante a época natalícia.
A campanha foi promovida pelo Município de Coruche, em parceria com a Associação de Comerciantes do Concelho de Coruche e as juntas de freguesia, com o objectivo de incentivar as compras de proximidade e valorizar os estabelecimentos locais num período decisivo para a actividade económica.
Decorrida entre 22 de Novembro de 2025 e 6 de Janeiro de 2026, a iniciativa envolveu cerca de 130 estabelecimentos aderentes em todo o concelho e culminou na atribuição de 55 prémios, num valor global de 7.500 euros. Os prémios assumiram a forma de vouchers, a utilizar exclusivamente no comércio local, reforçando o ciclo económico de proximidade.
A campanha, segundo o município, voltou a afirmar-se como um instrumento de estímulo ao consumo no comércio tradicional, promovendo simultaneamente hábitos de compra locais e uma maior ligação entre comerciantes e população durante o período festivo.

