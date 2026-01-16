Sorteio encerra campanha natalícia que mobilizou comércio local em Coruche

O sorteio público da campanha “No Natal, Coruche é o Local” realizou-se no dia 12 de Janeiro, no Posto de Turismo de Coruche, assinalando o encerramento de uma iniciativa que voltou a colocar o comércio tradicional no centro da dinâmica económica e social do concelho durante a época natalícia.

A campanha foi promovida pelo Município de Coruche, em parceria com a Associação de Comerciantes do Concelho de Coruche e as juntas de freguesia, com o objectivo de incentivar as compras de proximidade e valorizar os estabelecimentos locais num período decisivo para a actividade económica.

Decorrida entre 22 de Novembro de 2025 e 6 de Janeiro de 2026, a iniciativa envolveu cerca de 130 estabelecimentos aderentes em todo o concelho e culminou na atribuição de 55 prémios, num valor global de 7.500 euros. Os prémios assumiram a forma de vouchers, a utilizar exclusivamente no comércio local, reforçando o ciclo económico de proximidade.

A campanha, segundo o município, voltou a afirmar-se como um instrumento de estímulo ao consumo no comércio tradicional, promovendo simultaneamente hábitos de compra locais e uma maior ligação entre comerciantes e população durante o período festivo.