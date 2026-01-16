Valada do Ribatejo promove “Assalto ao Carnaval – Roda de Samba”

A localidade de Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo, vai receber no dia 7 de Fevereiro o evento “Assalto ao Carnaval – Roda de Samba”, uma iniciativa promovida pela equipa da associação SóRio que promete uma noite de música, dança e muita animação.

Em comunicado, a associação adianta que a Roda de Samba surge como uma nova aposta cultural, sendo a primeira vez que organiza um evento deste género. Pensado para toda a comunidade, o evento pretende criar um momento de convívio e lazer, começando o programa às 18h00 e prolongando-se até de madrugada, com DJ Tchiki a ficar encarregue da música a partir das 22h00.

Os bilhetes já se encontram disponíveis e podem ser adquiridos online, recorrendo ao link nas redes sociais da colectividade.