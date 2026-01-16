uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 16-01-2026 15:00

Voltaram a cantar-se as janeiras em Vila Franca de Xira

Cumprindo a tradição de dar as boas-vindas ao Ano Novo, o Salão Nobre dos Paços do Concelho de Vila Franca de Xira acolheu, na noite de 13 de Janeiro, vários grupos do concelho para mais uma edição do Cantar das Janeiras. Como é habitual, os grupos encantaram o público com actuações cheias de alegria e autenticidade, proporcionando um serão animado e marcado pelo convívio e pela valorização das tradições populares. Participaram neste momento cultural cinco grupos do concelho: a Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa; o Coro e Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena; o Grupo de Cantares Tradicionais da Universidade Sénior de Vila Franca de Xira; o Grupo de Cantares “Dos Reis às Janeiras” da União Desportiva e Cultural do Forte e o Coro Sénior da Academia de Cultura de Vila Franca de Xira. O momento contou, como habitualmente, com a presença do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, acompanhado pelos vereadores do executivo e pelos presidentes de junta.

