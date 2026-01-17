uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 17-01-2026 10:00

Bombeiros de Alenquer promovem 2.º Assalto de Carnaval

carnaval
foto ilustrativa
O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alenquer recebe, a 31 de Janeiro, o 2.º Assalto de Carnaval, com música e animação a partir das 22h00.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer promove no seu quartel, no próximo dia 31 de Janeiro, o 2.º Assalto de Carnaval.
A iniciativa tem início às 22h00 e contará com actuação dos DJ Antunez, DJ Vangohen, DJ Skito e DJ Master. As pulseiras estão à venda no quartel e o valor da entrada (quatro euros) inclui oferta de uma bebida de pressão.
A associação convida todos os oarticipantes a irem mascarados.

