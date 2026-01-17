uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 17-01-2026 21:00

Coro dos Comuns procura vozes de todas as idades na Barquinha

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
O projecto comunitário Coro dos Comuns vai ser alargado ao concelho de Vila Nova da Barquinha e lança o desafio a todos os que tenham vontade de cantar.

O projecto comunitário Coro dos Comuns vai ser alargado ao concelho de Vila Nova da Barquinha e lança o desafio a todos os que tenham vontade de cantar, independentemente da idade, experiência musical ou local de residência. As inscrições estão abertas até dia 24 de Janeiro e podem ser feitas através do email reservas@cm-vnbarquinha.pt, do telefone 249 720 358 ou presencialmente no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.

Dirigido pelo maestro Vítor Ferreira, o Coro dos Comuns dá continuidade ao trabalho desenvolvido em 2025 nos concelhos de Constância, Entroncamento, Tomar e Mação, marcado por experiências de comunhão intergeracional e cultural através do canto coletivo. Na nova edição, que decorre entre Abril e Maio de 2026, o projecto estende-se também ao concelho de Vila Nova da Barquinha.

A iniciativa propõe-se explorar territórios experimentais do canto coletivo em cada local, promovendo a participação ativa da comunidade com o apoio de músico-pedagogos, num processo artístico inclusivo que valoriza a diversidade de vozes e percursos.

O projecto decorre no âmbito do programa CAMINHOS – Cultura em Rede do Médio Tejo, que integra o Projeto Produtos Turísticos Integrados do Médio Tejo e é cofinanciado pela União Europeia.

