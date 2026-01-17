Médio Tejo quer reforçar turismo religioso e cultural

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo) deu início, em Outubro de 2025, a um programa de capacitação destinado aos técnicos municipais de turismo dos 11 concelhos da região, com vista ao reforço da valorização e promoção do território enquanto destino turístico estruturado e sustentável. O programa, que arrancou na sede da CIM, em Tomar, integra sessões de capacitação, workshops temáticos e visitas técnicas mensais, promovendo a partilha de boas práticas e o contacto directo com o património e os equipamentos turísticos existentes no Médio Tejo. A iniciativa visa dotar os técnicos de competências em áreas como o acolhimento turístico, acessibilidade, criação de experiências, comunicação, comercialização e distribuição, governança e redes de cooperação, preservação do património e sustentabilidade.

Em Novembro, as acções decorreram no concelho de Torres Novas, com visitas ao Núcleo de Arqueologia, à Igreja da Misericórdia e ao Castelo. Em Dezembro, a sessão realizou-se em Vila Nova da Barquinha, incluindo visitas ao Centro de Interpretação Templário de Almourol (CITA) e à Galeria do Parque. O programa está a ser implementado por especialistas do IPDT (Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo) e terá continuidade ao longo de 2026, com novas sessões previstas nos concelhos de Ferreira do Zêzere, em Fevereiro, Abrantes e Tomar, em Março, Entroncamento, em Abril, e Ourém, em Maio.

Esta acção integra a candidatura “Produtos Turísticos Integrados do Médio Tejo 2030” e é cofinanciada pelo FEDER, através do programa Centro 2030, tendo como objectivo reforçar a afirmação do Médio Tejo como destino turístico, promovendo a valorização dos recursos naturais e culturais, a integração da oferta existente e a criação de novos produtos turísticos estruturados.