Reabilitação da Casa S. Pedro em Alcanena volta a falhar por falta de propostas

O concurso público para a reabilitação da Casa S. Pedro, edifício municipal situado na Rua Gago Coutinho, em Alcanena, voltou a ficar deserto, obrigando a câmara municipal a revogar a decisão de contratar e a adiar, mais uma vez, o início da obra. Durante a reunião do executivo, o presidente da câmara, Rui Anastácio, explicou que não foi apresentada qualquer proposta, situação que se repete e que tem vindo a atrasar a concretização da intervenção num edifício há vários anos identificado como prioritário para reabilitação. Segundo o autarca, o município vai agora proceder à revisão dos valores base da empreitada antes de avançar com um novo concurso, na expectativa de que o ajustamento dos preços torne a obra mais atractiva para os empreiteiros.

A reabilitação da Casa S. Pedro insere-se num plano mais vasto de recuperação do património edificado no centro da vila de Alcanena, que inclui outros imóveis municipais e habitacionais, como as Casas da Portela, o Lagar de Mota, a Casa do Bico e a Casa da Igreja. Ao longo dos últimos anos, a autarquia tem vindo a lançar sucessivos procedimentos para estas intervenções, alguns dos quais também com dificuldades em atrair concorrentes. No último concurso lançado, em Novembro de 2025, o preço base da empreitada da Casa S. Pedro estava fixado em cerca de 300 mil euros, com um prazo de execução previsto de 365 dias. Tal como em procedimentos anteriores, a ausência de propostas levou o município a repensar os valores definidos, numa estratégia que tem sido seguida noutras obras municipais que enfrentaram problemas semelhantes.