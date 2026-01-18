Cultura | 18-01-2026 13:04
Concerto de Ano Novo enche Euterpe Alhandrense
Banda Sinfónica da SEA realizou um concerto especial com um programa diversificado.
A Sociedade Euterpe Alhandrense, de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, deu as boas-vindas a 2026 com o tradicional Concerto de Ano Novo, interpretado pela Banda Sinfónica da Euterpe Alhandrense. O auditório da associação encheu para ver o concerto, que foi especial e com um programa diversificado que percorreu diferentes estilos e épocas musicais, num ambiente de expressividade, partilha e celebração. O momento contou ainda com a participação dos solistas convidados Lucília Jesus, Susana Teixeira, Frederico Projecto e a aluna Sofia Dias, vencedora do Prémio Silva Marques, que enriqueceram esta tarde musical.
