Ferreira do Zêzere recebe peça de teatro “Fios Soltos”

O Cine-Teatro Ivone Silva, em Ferreira do Zêzere, vai receber a peça de teatro “Fios Soltos” na noite de sábado, 24 de Janeiro. Trata-se de uma criação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira, com texto e direcção de Manuela Nunes. A iniciativa conta ainda com o apoio da Fundação Maria Dias Ferreira e da Câmara de Ferreira do Zêzere. Com início marcado para as 21h30, a peça "Fios soltos" é apresentada como uma história tocante sobre a vulnerabilidade na velhice e o poder da memória.